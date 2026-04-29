Durante una trasmissione televisiva, un rappresentante dell’autorità giudiziaria ha risposto in modo diretto a un collega, affermando che esiste un limite al degrado morale e mediatico. La scena si è svolta in diretta, con un intervento che ha attirato l’attenzione degli spettatori. Dopo aver analizzato il video disponibile online, alcuni osservatori hanno messo in dubbio l’autenticità della registrazione, ipotizzando che potesse essere stata creata con tecnologie di intelligenza artificiale.

Trovandolo in rete e ascoltando l’esposizione dei fatti, qualcuno potrebbe pensare che si tratti di un video fake realizzato con l’intelligenza artificiale. Invece è tutto vero: ieri sera in prima serata, in diretta su Mediaset il vicedirettore della Rai Sigfrido Ranucci, ospite di Bianca Berlinguer nella concorrente Rete4, si è reso protagonista di un confronto con il ministro Carlo Nordio molto poco ‘fondato’ e ancor meno ‘loquace’. Parlando della grazia concessa a Nicole Minetti dal Presidente della Repubblica, diventata un caso, il conduttore della trasmissione del servizio pubblico “Report” ha affermato che « una fonte ci avrebbe detto di aver visto Nordio.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nordio smentisce Ranucci in diretta dalla Berlinguer: “C’è un limite al degrado morale e mediatico” (video)

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