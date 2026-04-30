minerali sporchi per tecnologie pulite

Un rapporto delle Nazioni Unite analizza gli effetti negativi dell’estrazione di minerali destinati alle tecnologie pulite. Viene evidenziato come alcune pratiche estrattive comportino danni ambientali e condizioni di lavoro precarie. Il documento fornisce dati specifici su aree geografiche coinvolte e descrive le modalità con cui vengono estratti i minerali considerati fondamentali per le energie rinnovabili. Nessuna conclusione o opinione viene espressa nel testo.

È uno dei paradossi più sconvolgenti della nostra epoca: per garantire la transizione verso le cosiddette tecnologie “pulite” servono minerali che aggravano i problemi ecologici e sociali del nostro pianeta. Queste tecnologie, infatti, si basano su quella che l’autore di un libro recente chiama “la catena di approvvigionamento più sporca al mondo”. Un rapporto pubblicato il 29 aprile dall’Istituto per l’acqua, l’ambiente e la sanità dell’università delle Nazioni Unite descrive nel dettaglio l’impatto negativo dell’estrazione di minerali come il litio, il cobalto o la grafite, indispensabili per produrre le batterie delle auto elettriche, i semiconduttori contenuti nei nostri dispositivi digitali e i pannelli solari.🔗 Leggi su Internazionale.it

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Minerali Industriali People | Episodio 8: Mauro Oioli, Responsabile Produzione

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