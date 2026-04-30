Minaccia i passanti con delle forbici in viale Europa bloccata e denunciata dalla Polizia

Nel tardo pomeriggio di ieri, nel capoluogo ciociaro, una persona ha minacciato i passanti con delle forbici in viale Europa. La Polizia di Stato è intervenuta rapidamente e ha bloccato l’individuo, denunciandolo per le minacce. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, e le forze dell’ordine hanno messo fine alla situazione senza ulteriori conseguenze.