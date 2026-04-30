Minaccia i passanti con delle forbici in viale Europa bloccata e denunciata dalla Polizia
Nel tardo pomeriggio di ieri, nel capoluogo ciociaro, una persona ha minacciato i passanti con delle forbici in viale Europa. La Polizia di Stato è intervenuta rapidamente e ha bloccato l’individuo, denunciandolo per le minacce. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, e le forze dell’ordine hanno messo fine alla situazione senza ulteriori conseguenze.
Attimi di forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri nel capoluogo ciociaro, dove il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha evitato che la situazione degenerasse. Una donna di origini straniere è stata denunciata a piede libero all'Autorità Giudiziaria con le accuse di minacce e porto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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