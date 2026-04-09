Trasferta in Lucchesia per rubare in discoteca | bloccata e denunciata una gang in arrivo dalla Liguria

Una serata di svago si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine a seguito di un tentativo di furto in una discoteca della zona. Una gang, proveniente dalla Liguria, è stata fermata e denunciata dopo aver tentato di sottrarre oggetti ai presenti. L’intervento ha impedito che la situazione degenerasse e ha portato al blocco del gruppo prima che potesse causare danni o lesioni.

COREGLIA – Una serata di svago si è trasformata in un brutto episodio per alcuni ragazzi lucchesi, finiti nel mirino di un gruppo di giovani in trasferta. I militari dell’Arma di Castelnuovo di Garfagnana hanno fatto luce su una serie di scippi avvenuti durante la nottata dello scorso 6 aprile all’interno di un locale notturno situato a Piano di Coreglia, nel territorio comunale di Coreglia Antelminelli. Al termine dei primi accertamenti, le forze dell’ordine hanno denunciato a piede libero cinque ragazzi, tutti provenienti dalla provincia di Genova. Secondo quanto emerso, il gruppo ligure avrebbe agito in modo coordinato, mettendo a segno diversi furti con strappo ai danni di altri avventori della discoteca. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Trasferta in Lucchesia per rubare in discoteca: bloccata e denunciata una gang in arrivo dalla Liguria Como, baby gang in trasferta da Milano: 5 minorenni sorpresi a rubare al supermercato di CamerlataCinque minorenni egiziani denunciati per furto aggravato nella serata di ieri a Como. Pizzicata dalla vigilanza a rubare in un supermercato: 41enne denunciata dai carabinieriDalle immagini della videosorveglianza, la donna sarebbe stata vista prelevare la merce dagli scaffali e nasconderla in una borsa e nel giubbotto... Argomenti più discussi: Ghiviborgo. La vittoria è sfumata. Ma grande partita; Tennistavolo Lucca, risultati contrastanti nella penultima giornata di campionato; XI° Coppa dei Club MSP Toscana Padel, turno pasquale indigesto per Montale e Greensport; Pistoia Basket Junior, momento decisivo per l’Under 19 Eccellenza. Pusher “in trasferta” e spaccio on the road: 6 arresti della Polizia di Stato nel quadrante est. 1 kg di droga sequestrata e sanzioni amministrative per alimenti non tracciati. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere la notizia completa https://qu - facebook.com facebook