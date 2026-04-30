Minacce e droga condanna ma accuse più lievi

Un uomo è stato condannato in tribunale, con le accuse iniziali di minacce e droga ridotte a un reato più lieve. La procura aveva ipotizzato anche un caso di estorsione, ma questa accusa è stata riqualificata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La sentenza ha portato a una condanna, ma senza le aggravanti che erano state inizialmente contestate.

Condanna, ma con accuse meno pesanti rispetto all’impianto iniziale. Cade infatti l’ipotesi di estorsione, riqualificata in un meno gravoso esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Risultato, due anni di reclusione e 2.700 euro di multa per Giuseppe Esposito, il 52enne finito a processo inizialmente con la doppia accusa di estorsione e spaccio di stupefacenti. Una pena che – in ragione del cambio di reato – si pone al di sotto dei cinque anni e mezzo chiesti nella precedente udienza dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino. La sentenza è stata letta nella mattinata di ieri in tribunale dal giudice Valentina Camurri. Soddisfatto il difensore dell’imputato, l’avvocato Marco Faveri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minacce e droga, condanna ma accuse più lievi Notizie correlate Inter-Juve, Bastoni si scusa dopo le polemiche ma condanna: “Minacce di morte a mia moglie e mia figlia”Dopo giorni di polemiche social e giornalistiche attorno ad Inter-Juve, Alessandro Bastoni rompe il silenzio e torna sul caso che tanto ha tenuto... Minacce contro Majorino. Condanna bipartisanUna busta anonima "con all’interno svastiche e altri segni e riferimenti molto brutti" è stata recapitata a Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Minacce e droga, condanna ma accuse più lievi; Minacce e violenze alla madre per la droga: 38enne condannato a 4 anni; Dopo aver scontato la pena torna a picchiare i genitori per estorcergli del denaro; Droga a Cosenza, condanna a 3 anni Giuseppe Muto. Riqualificata la pena di Carla Greco. Droga a Cosenza, condanna a 3 anni Giuseppe Muto. Riqualificata la pena di Carla GrecoCOSENZA Il tribunale di Cosenza (Stefania Antico presidente; Iole Vigna e Claudio Tricò a latere) ha emesso la sentenza nei confronti due imputati. Si tratta di Carla Greco (difesa dall’avvocato Ameli ... corrieredellacalabria.it -16:06Spaccio ed estorsione a Cosenza, ecco com’è finita una delle inchieste della Squadra MobileSi chiude con un esito misto il dibattimento nato dall’indagine della Questura sul presunto giro di stupefacenti in città: 3 anni e 10 mesi a Giuseppe Muto, 4 mesi a Carla Greco per un solo episodio ... cosenzachannel.it Al centro del volume di Paletta la necessità di una dottrina nazionale sulla guerra finanziaria per fronteggiare minacce a infrastrutture critiche, mercati, data center e sistemi di pagamento Leggi l'articolo #GuerraFinanziaria - facebook.com facebook Minacce di morte al presidente Trump. Mandato d'arresto per l'ex capo dell'Fbi Comey x.com