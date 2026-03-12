Minacce contro Majorino Condanna bipartisan

Una busta anonima contenente svastiche e altri simboli è stata recapitata a Pierfrancesco Majorino, capogruppo del PD in Consiglio regionale e responsabile nazionale dei Dem per le Politiche per la casa. La consegna è avvenuta recentemente e ha suscitato una condanna bipartisan. La polizia sta indagando sull’episodio, che ha generato reazioni di condanna da parte di vari rappresentanti politici.

Una busta anonima "con all'interno svastiche e altri segni e riferimenti molto brutti" è stata recapitata a Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale e responsabile nazionale dei Dem per le Politiche per la casa. A rivelarlo, sui social, è il diretto interessato, che poi aggiunge: "Materiale ovviamente consegnato alle autorità competenti". "Voglio con molta semplicità e serenità dire che non ci fate alcuna paura", conclude Majorino. Immediate e trasversali le note di condanna delle minacce e di solidarietà al capogruppo. "Ogni forma di violenza, anche scritta o verbale, deve essere condannata in maniera netta e decisa – dichiara Attilio Fontana, presidente della Regoone –.