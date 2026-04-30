La conduttrice ha recentemente commentato il suo ruolo di madre, riconoscendo di essere stata troppo presente nella vita della figlia durante la crescita. Ora, si prepara a diventare nonna per la prima volta, con la figlia che aspetta un bambino. In un'intervista, ha spiegato di voler essere una nonna rispettosa dei confini, evitando di ripetere gli errori del passato.

«Sono stata una mamma invadente», ha ammesso in un’intervista a Oggi. «Sono una mamma ansiosa e ogni tanto i miei figli mi hanno accusato di entrare un po’ troppo nelle loro vite». Ma ora, con l’arrivo imminente della nipotina, promette che avrà un atteggiamento diverso: «Sarò una nonna attenta a non oltrepassare i giusti limiti. Il mio buon proposito è questo: non devo essere una nonna che entra in territori non suoi, perché la bambina è una responsabilità dei suoi genitori». E ancora: «Io farò quello che mi chiederanno di fare». La gravidanza di Angelica era stata resa pubblica solo dopo diversi mesi. A confermarla era stata la stessa Milly Carlucci, spiegando: «Questa è la notizia più importante di tutte, l’abbiamo tenuta molto per noi, perché siamo un po’ scaramantici».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Milly Carlucci: «Sono stata una mamma invadente, ma sarò una nonna attenta a non oltrepassare i giusti limiti»

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