Milly Carlucci ha annunciato il ritorno di “Canzonissima”, descrivendolo come una scommessa da affrontare con entusiasmo. La conduttrice ha parlato del cast di cantanti coinvolti e ha condiviso le sue aspettative per il 2026. L’evento rappresenta un ritorno importante per il programma, che si prepara a tornare sulle scene televisive con una nuova formula.

Ascolti TV di martedì 17 marzo 2026: Rai1 e Canale 5 si sfidano in prima serata, grande successo per “Le Libere Donne” e “Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» La conduttrice racconta il ritorno di uno storico programma, il cast di cantanti e la sua visione per il 2026. E sulla questione Sanremo, ribadisce: “L’importante sono le competenze.” Milly Carlucci si prepara al grande debutto di Canzonissima, un titolo storico che torna in chiave moderna a partire dal 21 marzo 2026 su Rai1. La conduttrice ammette di essere emozionata ma anche tesa: “È una sfida, una scommessa con il pubblico”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di una proposta rinnovata. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Milly Carlucci parla di “Canzonissima”: “Una scommessa, ma con grande entusiasmo”

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