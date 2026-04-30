Mille modi di vivere i 100 stile con Virginia Menicucci | SWIMZONE

Virginia Menicucci, recentemente laureatasi vice-campionessa italiana nei 100 stile libero, ha condiviso la sua esperienza dopo aver partecipato ai Campionati Assoluti di Riccione 2026. L’atleta ha parlato dei risultati ottenuti e delle emozioni vissute durante la competizione. L’intervista si è concentrata sulla sua preparazione e sulla performance nelle gare che le hanno permesso di salire sul podio nazionale.

Virginia Menicucci, neo vice-campionessa italiana dei 100 stile libero, si racconta a SWIMZONE dopo un’edizione memorabile dei Campionati Assoluti di Riccione 2026. Protagonista di una crescita costante, Virginia ha finalmente abbattuto il muro dei 54 secondi, conquistando non solo la medaglia d’argento ma anche il pass per i prossimi Europei di Parigi. In questa puntata, l’azzurra analizza la finale più veloce di sempre della velocità italiana, dove è riuscita a scendere anche sotto i 25 secondi nella distanza breve. Dalla storica finale olimpica raggiunta con la staffetta 4×100 a Parigi (risultato che mancava da Rio 2016) alla gestione...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mille modi di vivere i 100 stile con Virginia Menicucci | SWIMZONE Mille modi di vivere i 100 stile con Virginia Menicucci | SWIMZONE Notizie correlate Leggi anche: Sara Curtis fa suo il titolo dei 100 sl ai campionati italiani! Emma Virginia Menicucci stupisce Leggi anche: Casciana Terme Mille modi di dire amore