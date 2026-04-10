L’amore protagonista, fra prosa e poesia. Torna anche quest’anno il concorso di scrittura "San Valentino 2026 – Premio Vicolo dell’Amore", giunto alla sua quinta edizione su iniziativa dell’associazione "Il Risveglio del Borgo". L’appuntamento conclusivo è in programma domenica, a partire dalle 16.30, nel salone delle Terme di Casciana, dove si terrà la premiazione delle migliori opere. Saranno sei i riconoscimenti principali assegnati, tre per la prosa e tre per la poesia, in un’edizione che ha visto la partecipazione di oltre 90 elaborati. Il tema scelto per il 2026, "Mille i modi per dire l’amore", ha offerto spunti diversi e personali, tutti legati al racconto dei sentimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casciana Terme Mille modi di dire amore

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