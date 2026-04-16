Sara Curtis si è aggiudicata il titolo dei 100 stile libero ai campionati italiani, mentre Emma Virginia Menicucci ha ottenuto un risultato sorprendente. La 19enne piemontese ha concluso la gara con un tempo che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio, e la prestazione di Menicucci ha attirato l’attenzione per la sua performance. La competizione si è svolta tra varie atlete di rilievo nel panorama nazionale.

È mancato il punto esclamativo nella prestazione odierna di Sara Curtis. La 19enne piemontese si è imposta nella finale dei 100 stile libero donne agli Assoluti primaverili di Riccione, bissando il successo ottenuto ieri nei 50 dorso; tuttavia, a differenza di quanto accaduto 24 ore prima, la prova non è stata accompagnata dal primato nazionale. Curtis ha provato fin da subito a imporre il proprio ritmo, transitando con decisione ai primi 50 metri in 25?23. Come già emerso in staffetta, alla classe 2006 è mancato qualcosa nella seconda vasca: la chiusura in 28?17 ha fissato il tempo finale a 53?40, sufficiente per la vittoria e per il pass alla rassegna continentale, ma non per avvicinare quel 53?01 che rappresenta il suo record italiano e, probabilmente, anche l’obiettivo della vigilia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sara Curtis fa suo il titolo dei 100 sl ai campionati italiani! Emma Virginia Menicucci stupisce

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2026 Italian Swimming Championship Women's 50m Backstroke Final fin2026.microplustiming.com/export/NU_2026… Sara Curtis 27.33 =RI Federica Toma 28.20 Francesca Pasquino 28.32 4. Francesca Romana Furfaro 28.50 5. Chiara Lamanna x.com