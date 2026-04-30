Milinkovic-Savic | Io orgoglioso? Non guardo le statistiche

Durante un'intervista radiofonica, il portiere ha parlato di vari aspetti della sua carriera, tra cui i rigori. Ha affermato di non prestare attenzione alle statistiche personali e ha commentato il proprio senso di orgoglio senza entrare in dettagli specifici. La conversazione si è concentrata anche su altri temi legati all'attività sportiva e alle sfide affrontate durante la stagione.

Tra i temi toccati da Vanja Milinkovic-Savic nell’intervista concessa a Radio CRC c’è stato anche quello dei rigori parati. Il portiere del Napoli, però, ha scelto di tenere il focus lontano dai numeri e dalle classifiche personali. Alla domanda sul fatto di essere considerato uno dei migliori pararigori della Serie A, l’estremo difensore azzurro ha risposto con grande freddezza. Nessuna celebrazione. Nessuna attenzione particolare alle statistiche. Solo la volontà di restare concentrato sul presente e sul lavoro quotidiano. Questo il passaggio delle sue parole: “Orgoglioso di essere uno dei migliori pararigori in Serie A? No, per adesso no. Quando finirò la carriera forse penserò a queste cose.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Milinkovic-Savic: “Io orgoglioso? Non guardo le statistiche” Notizie correlate Leggi anche: Napoli-Como, le probabili formazioni: tornano Beukema e Milinkovic-Savic. In attacco chance per Giovane Buon compleanno Cesare Protettì, Sergej Milinkovic Savic, Mal, Giulio Anselmi, Joanne Woodward, Ralph Nader, Pascale Petit, Silvana Giacobini, Claudio Descalzi, Raffaele Volpi, Maria Tindara Gullo, Andrea... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Milinkovic-Savic: Un peccato aver avuto tante difficoltà quest'anno! Non m'aspettavo i tifosi del Napoli così coinvolti. C'è una partita di questa stagione che rigiocherei; Impallomeni: Kvara dopo Maradona? E' insieme ad altri tre. Milinkovic-Savic: Io orgoglioso? Non guardo le statisticheForzAzzurri.net - Milinkovic-Savic: Io orgoglioso? Non guardo le statistiche Tra i temi toccati da Vanja Milinkovic-Savic nell’intervista concessa a Radio CRC c’è stato ... forzazzurri.net Napoli, parla Milinkovic Savic: C'è una partita che rigiocherei. Non mi aspettavo un tifo cosìIl portiere azzurro sul momento della squadra: Le difficoltà ci sono state in questa stagione, qualcuna l’abbiamo sofferta un po’ di più, ma si superano ... napolitoday.it Milinkovic-Savic: "Non mi aspettavo questa cosa dai tifosi del Napoli" L'INTERVISTA: https://bit.ly/4t6aHBF - facebook.com facebook 52’ Alisson Santos, poker Napoli! Golazo dell’attaccante brasiliano: Milinkovic-Savic lancia Santos che si fa tutto il campo palla al piede fino a tirare e spiazzare Audero #NapoliCremonese 4-0 x.com