Milei non ha ordinato di cancellare i murales del Che Guevara

Recentemente sono stati condivisi online diversi video e immagini che mostrano la rimozione di un murale dedicato a Che Guevara a Buenos Aires. Le foto circolate non indicano che questa operazione sia stata ordinata dal leader politico di riferimento. Nessun comunicato ufficiale ha confermato un coinvolgimento diretto del politico nei lavori di cancellazione del murale. La vicenda si sta diffondendo sui social media e sta attirando l’attenzione di utenti e media.

Circolano su Facebook alcuni video e immagini (per esempio q u i e qui ) che documenterebbero la rimozione di un murale dedicato a Che Guevara a Buenos Aires. Secondo i post, si tratterebbe di un ordine del presidente Javier Milei per eliminare i simboli comunisti dall’Argentina. In realtà, le immagini sono decontestualizzate: si riferiscono a uno sgombero di un immobile occupato avvenuto nell’agosto 2025. Per chi ha fretta:. I video mostrano la copertura di un murale del Che nel quartiere di San Telmo.. Il contenuto viene diffuso sostenendo che sia un ordine politico di Milei contro il comunismo.. In realtà, l’intervento riguardava lo sgombero di un edificio occupato da 12 anni.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Carrara, statua di Che Guevara imbrattata sulla scalinata del BaluardoScritte con vernice spray contro il governo cubano sull’opera inaugurata nel 2024. Trump ha ordinato di “sparare e distruggere” le imbarcazioni che posano mine nello Stretto di HormuzLa marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) iraniano ha posato altre mine nello Stretto di Hormuz questa settimana. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Non è vero che il presidente argentino Milei ha ordinato di cancellare tutti i simboli comunisti nel Paese; Il Che Guevara di Monza che disprezza Israele e Schlein fa finta di non vederlo. Milei da Orban, 'l'immigrazione che non si adatta è un'invasione'Il presidente argentino Javier Milei è a Budapest per partecipare a Cpac 2026, l'annuale conferenza di azione politica dei conservatori. Prima del suo intervento in chiusura dell'evento, ha incontrato ... ansa.it