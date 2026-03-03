carrara statua di che guevara imbrattata sulla scalinata del baluardo

A Carrara, sulla scalinata del Baluardo, è stata imbrattata la statua di Che Guevara. La scena è stata scoperta questa mattina, e al momento non ci sono ancora dettagli sulle persone coinvolte o sui motivi dell’atto vandalico. La polizia sta esaminando la zona e sta raccogliendo eventuali testimonianze per chiarire quanto accaduto.

Scritte con vernice spray contro il governo cubano sull’opera inaugurata nel 2024. Condanna della sindaca e verifiche in corso CARRARA – È stata vandalizzata la statua di Che Guevara a Carrara, collocata sulla scalinata del Baluardo. Nella notte tra domenica e lunedì ignoti hanno imbrattato il monumento con vernice spray rossa e nera, lasciando frasi di protesta contro il governo cubano. Sull’opera sono comparse scritte come asesino e patria y vida, slogan divenuto negli ultimi anni simbolo del dissenso nei confronti del regime dell’isola caraibica. La scultura, alta 2,15 metri, è realizzata in marmo bianco locale con un ritratto metallico nella parte superiore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

