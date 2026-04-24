Il governo ha annunciato che il leader ha dato ordini di utilizzare la forza contro le imbarcazioni che pongono mine nello Stretto di Hormuz, ordinando di “sparare e distruggere” le navi sospette. Nel frattempo, la marina delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha segnalato il posizionamento di altre mine nello stesso stretto questa settimana. La situazione resta tesa tra le diverse parti coinvolte nella regione.

La marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) iraniano ha posato altre mine nello Stretto di Hormuz questa settimana. Dopo essere stato informato sui nuovi sviluppi, giovedì il presidente Trump ha ordinato alla Marina statunitense, tramite Truth Social, di “sparare e distruggere” senza esitazione qualsiasi imbarcazione iraniana che stesse posando mine. Nell’ambito del blocco, il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha dichiarato di aver ordinato a 33 navi di rientrare in porto, e il Dipartimento della Difesa ha affermato che continuerà a fermare le navi sospettate di “fornire supporto materiale all’Iran, ovunque operino”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump ha ordinato di “sparare e distruggere” le imbarcazioni che posano mine nello Stretto di Hormuz

Trump orders US Navy to attack Iranian boats laying mines in Strait of Hormuz

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