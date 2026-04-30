È stato sequestrato il cantiere di un nuovo hotel in centro a Milano

Il cantiere di un nuovo hotel situato in via Zecca Vecchia, nel centro di Milano, è stato sottoposto a sequestro. L'operazione è stata effettuata nell'ambito di un’indagine riguardante presunte irregolarità edilizie e reati collegati, con 39 persone coinvolte come indagate. Le accuse principali sono di lottizzazione abusiva e falso in concorso. L’indagine prosegue per verificare eventuali violazioni delle norme urbanistiche e delle autorizzazioni edilizie.

Lottizzazione abusiva e falso in concorso. Queste le ipotesi di reato, a vario titolo, per 39 indagati nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta sull'urbanistica milanese nell'ambito del quale ora è scattato il sequestro per il cantiere di un hotel in via Zecca Vecchia, nel centro di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Urbanistica Milano, sequestrato il cantiere di un hotel in zona Duomo costruito “su sito archeologico”Nell'ambito dell'inchiesta 'Urbanistica Milano', la Guardia di Finanza su decisione della Procura, ha sequestrato l'area di un cantiere in via Zecca... Inchiesta urbanistica Milano, sequestrato cantiere via Zecca Vecchia: hotel su scavi archeologiciLa guardia di finanza di Milano ha sequestrato oggi il cantiere di un hotel in costruzione da 199 stanze in via Zecca Vecchia, nel pieno centro... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il caso del cantiere sequestrato in cui gli studenti sono parte civile; Maxi sequestro di gasolio in un distributore alle porte di Milano: allungato con altre sostanze; Ostia, sequestrato il lido Arcobaleno: Abusi edilizi e nessuna concessione. Estate a rischio ricorsi; Escort e calciatori di Serie A nei locali della movida milanese, quattro arresti: serate da milioni di euro. È stato sequestrato il cantiere di un nuovo hotel in centro a MilanoNell'area era in costruzione un hotel a cinque piani per un totale di circa duecento stanze dove c'era un ex garage. L'accusa: Atti falsi per l'edificazione su importante sito archeologico ... milanotoday.it Inchiesta urbanistica Milano, sequestrato cantiere di via Zecca Vecchia: hotel su scavi archeologiciLa guardia di finanza di Milano ha sequestrato oggi il cantiere di un hotel in costruzione da 199 stanze in via Zecca Vecchia, nel pieno centro storico di ... lapresse.it "Milano per un appartamento di 42 metri quadri paga mediamente più di mille euro al mese, significa un’incidenza del 63% sullo stipendio" - facebook.com facebook Camice nere e saluti romani, la sfilata fascista per Ramelli a Milano x.com