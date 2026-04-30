Milano sale dello 0,94% | Enel vola Stellantis precipita del 6%

Il mercato azionario di Milano ha chiuso con un aumento dello 0,94%, portando l'indice a 48.246 punti alla fine della seduta del 30 aprile 2026. Tra i settori più attivi, le utility hanno contribuito alla crescita complessiva, mentre il titolo di Stellantis ha registrato una perdita significativa del 6,36%. Nessun altro dato di rilievo è stato comunicato in merito alle altre società o alle motivazioni di queste variazioni.

? Cosa sapere Milano chiude a 48.246 punti con un rialzo dello 0,94% il 30 aprile 2026.. Il comparto utility traina il listino compensando il calo di Stellantis del 6,36%.. Il listino milanese ha chiuso la sessione di questo giovedì 30 aprile 2026 con un incremento dello 0,94%, attestandosi su quota 48.246 punti dopo aver toccato i livelli massimi della giornata. Mentre il Ftse Mib mostrava una traiettoria positiva, l’andamento dei singoli titoli ha delineato un quadro di forte polarizzazione tra i comparti industriali e quelli legati ai servizi essenziali. Scontro tra utility in crescita e il crollo di Stellantis. L’energia ha trainato i mercati locali, compensando le perdite registrate nel settore automobilistico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano sale dello 0,94%: Enel vola, Stellantis precipita del 6% Notizie correlate Enel vola, Stellantis crolla: Piazza Affari in bilico su daziPiazza Affari apre con segnali contrastanti, ma il FTSEMib riesce a guadagnare terreno. Borsa Milano sotto scacco: banche e Stellantis frenano, vola EniLunedì 20 aprile 2026, le borse europee trascinano verso il basso il listino di Milano, che registra una flessione dell’1,1% a causa delle tensioni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Borsa: Milano chiude a +0,26%, balzo di Stm del 14%; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo dello 0,5% appesantito da Avio, Stellantis e Fincantieri. Spread a 80 punti; Borsa: l'Europa parte in rosso, a Milano (-0,6%) bene Eni e St, Brent sopra 106$; Borsa: l'Europa resta incerta con stallo nel Golfo, Milano +0,1%. Borsa: l'Europa sale e guarda alle banche centrali, Milano +0,3%Le Borse europee sono in cauto rialzo mentre si attendono sviluppi dal Medio Oriente, dopo la proposta di accordo dell'Iran agli Stati Uniti che prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz. (A ... ansa.it Borsa: prosegue in rialzo la seduta in Europa. Milano +0,5%(ANSA) - MILANO, 14 APR - Le Borse europee proseguono in rialzo la seduta, alimentate dalle speranze che Stati Uniti e Iran possano concludere ... notizie.tiscali.it Sono le sale di Palazzo Reale di Milano ad ospitare (sino al 17 maggio 2026) una grande monografica dedicata a Robert Mapplethorpe, tra i fotografi più originali e controversi del Novecento. Fra scatti noti e immagini inedite, esposte oltre 200 opere, dai primi - facebook.com facebook Sindaco di Milano su 25 aprile. Minga sun un pirla. Sala, sindaco di Milano, ha chiesto all’Anpi quali bandiere potessero partecipare alla manifestazione del 25 Aprile. E l’Anpi gli ha detto: quelle della Palestina sì, quelle del Donetks occupato dai Russi sì, quel x.com