Borsa Milano sotto scacco | banche e Stellantis frenano vola Eni

Lunedì 20 aprile 2026, la Borsa di Milano chiude in calo dell’1,1%, influenzata dalle perdite di banche e del comparto automobilistico Stellantis. I mercati europei seguono questa tendenza e registrano segni negativi, mentre Eni si distingue tra i titoli in rialzo. La giornata è caratterizzata da tensioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e l’Iran, che hanno contribuito a mantenere il sentiment di incertezza tra gli investitori.

Lunedì 20 aprile 2026, le borse europee trascinano verso il basso il listino di Milano, che registra una flessione dell’1,1% a causa delle tensioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e l’Iran. Piazza Affari vede in particolare la sofferenza di Stellantis, con un calo dell’1,4%, e di Buzzi, che perde il 2%. In questo scenario di incertezza internazionale, lo spread tra i titoli di stato italiani e i Bund tedeschi si mantiene fermo a 74 punti, mentre il rendimento del decennale italiano tocca il 3,72%. Il peso del settore bancario e la tenuta dei servizi energetici. L’andamento negativo del mercato principale è guidato principalmente dalle grandi istituzioni creditizie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsa Milano sotto scacco: banche e Stellantis frenano, vola Eni Notizie correlate Borsa Europa sotto scacco: crisi in Medio Oriente frena i listiniLe piazze finanziarie europee aprono la sessione di giovedì 09 aprile 2026 con segnali di indebolimento, influenzate dalle nuove tensioni... Stellantis vola in borsa: Elkann guida la svolta verso gli utiliAd Amsterdam, durante l’assemblea degli azionisti tenutasi questo martedì 14 aprile 2026, Stellantis ha registrato un incremento del valore in borsa...