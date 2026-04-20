Borsa Milano sotto scacco | banche e Stellantis frenano vola Eni

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 20 aprile 2026, la Borsa di Milano chiude in calo dell’1,1%, influenzata dalle perdite di banche e del comparto automobilistico Stellantis. I mercati europei seguono questa tendenza e registrano segni negativi, mentre Eni si distingue tra i titoli in rialzo. La giornata è caratterizzata da tensioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e l’Iran, che hanno contribuito a mantenere il sentiment di incertezza tra gli investitori.

Lunedì 20 aprile 2026, le borse europee trascinano verso il basso il listino di Milano, che registra una flessione dell’1,1% a causa delle tensioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e l’Iran. Piazza Affari vede in particolare la sofferenza di Stellantis, con un calo dell’1,4%, e di Buzzi, che perde il 2%. In questo scenario di incertezza internazionale, lo spread tra i titoli di stato italiani e i Bund tedeschi si mantiene fermo a 74 punti, mentre il rendimento del decennale italiano tocca il 3,72%. Il peso del settore bancario e la tenuta dei servizi energetici. L’andamento negativo del mercato principale è guidato principalmente dalle grandi istituzioni creditizie.🔗 Leggi su Ameve.eu

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