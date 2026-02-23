Enel vola Stellantis crolla | Piazza Affari in bilico su dazi

Enel registra un incremento considerevole, a causa di una forte domanda di energia rinnovabile nel settore industriale. Nel frattempo, Stellantis segna un calo, probabilmente per le preoccupazioni sui costi delle materie prime. La Borsa italiana mostra segnali di instabilità, con alcuni titoli in crescita e altri in ribasso. Gli investitori osservano attentamente le variazioni, pronti a reagire alle prossime notizie di mercato. La giornata resta incerta e ancora tutta da definire.

La seduta odierna a Piazza Affari si apre con un andamento misto, ma con il FTSEMib che riesce a guadagnare lo 0,18% a 46.559 punti. Nonostante l'annuncio di nuovi dazi dagli Stati Uniti, i principali indici europei mostrano variazioni frazionali. Il FTSE Italia All Share recupera lo 0,17%, mentre il FTSE Italia Mid Cap e il FTSE Italia Star perdono rispettivamente lo 0,65% e lo 0,67%.

Enel e Poste in difesa. Ferrari all’attacco. Ecco la «nazionale» di Piazza AffariNel 2025 la Borsa italiana registra un aumento del 30%, con alcuni titoli chiave che si distinguono.

Lo stop all’auto elettrica costa a Stellantis 22 miliardi: niente dividendi e crollo a Piazza AffariLa decisione di rallentare lo sviluppo dell’auto elettrica fa tremare Stellantis.

Borse europee, partenza incerta: a Piazza Affari corre Enel (+3,5%) dopo aver annunciato investimenti per 53 miliardi e dividendi in salita nel Piano 2026-2028 +0,3% -0,2% -0,5% sulla parità A #Milano sale A2a +1%, bene anche Saipem +0,9% x.com

