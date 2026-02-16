Senza consenso è stupro Il grido della piazza

A Grosseto, una manifestazione ha riempito la piazza principale per protestare contro le modifiche al Ddl sugli stupri, causate dalla proposta della relatrice Giulia Bongiorno. La decisione di cambiare la legge ha scatenato l’indignazione di molti cittadini, che hanno portato cartelli e slogan per ribadire che “senza consenso è stupro”. La protesta si è svolta dopo che si sono diffuse notizie sulla volontà di introdurre nuove definizioni e limiti alla richiesta di consenso nelle indagini.

GROSSETO Sul termine "consenso" si è creata una vera protesta nazionale. Anche Grosseto è scesa nella sua "piazza grande" per mobilitarsi contro le proposte di modifiche il Disegno di legge (Ddl) ’stupri’ avanzata al Senato dalla relatrice e presidente della commissione giustizia, la leghista Giulia Bongiorno. Si apre così lo scontro con flash mob, proteste nelle piazze italiane per la scomparsa dal Ddl della parola ’consenso’ dal testo. Erano una cinquantina circa le persone che ieri mattina si sono ritrovate in piazza Dante, al grido di "Senza consenso è stupro", "il silenzio non è consenso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno.

Le donne si sono radunate ieri in piazza, protestando contro il Ddl Bongiorno, che secondo loro rischia di indebolire i diritti femminili.

