Flotilla Meloni fa pressione su Israele | ‘Libertate subito i 22 italiani fermati’

Il governo italiano ha chiesto a Israele di liberare immediatamente i 22 italiani fermati durante le operazioni della Flotilla della Global Sumud. La vicenda riguarda attivisti coinvolti in un'azione a bordo di una nave, che sono stati arrestati dalle autorità israeliane. La Farnesina ha espresso la sua preoccupazione per la detenzione e ha richiesto chiarimenti sulla situazione. La questione è al centro di un intervento ufficiale da parte delle autorità italiane.

Il governo italiano interviene sul caso recente che ha coinvolto gli attivisti della Global Sumud Flotilla. L'Italia fa a Israele una richiesta immediata di rilascio per i 22 connazionali fermati illegalmente. Aumenta la tensione diplomatica Il governo italiano alza il livello dello scontro diplomatico dopo quanto accaduto allaGlobal Sumud Flotilla. Al termine di una riunione convocata aPalazzo Chigi, la presidente del ConsiglioGiorgia Meloniha chiesto formalmente a Israele “l’immediataliberazionedi tutti gli italiani illegalmente fermati”, oltre al pieno rispetto deldiritto internazionalee a garanzie concretesull’incolumitàdelle persone coinvolte.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, Meloni fa pressione su Israele: ‘Libertate subito i 22 italiani fermati’ Notizie correlate Flotilla, Meloni fa pressione su Israele: ‘Libertate subito gli italiani’Il governo italiano interviene sul caso recente che ha coinvolto gli attivisti della Global Sumud Flotilla. Flotilla, Meloni avvisa Israele: "Subito liberi gli italiani illegalmente fermati"Pare chiare e nette: il governo italiano chiede a quello d'Israele "l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno... Panoramica sull’argomento Si parla di: Global Sumud Flotilla salpa da Augusta, oltre 60 barche dirette a Gaza. Flotilla, Romano (Pd): Meloni si faceva esplodere le vene per i Marò, ma tace per gli attivisti. Noi alleati di Israele? AssurdoQualche mese fa, il consigliere regionale del Pd si era imbarcato sulla Karma, imbarcazione abbordata dall'esercito israeliano durante la missione del primo ottobre ... affaritaliani.it Flotilla, il Governo Meloni chiede l'immediata liberazione degli italianiROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto questa mattina una riunione cui hanno partecipato il vicepresidente ... iltempo.it