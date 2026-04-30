Durante il corteo del 25 aprile a Milano, sono stati segnalati episodi di odio antisemita. Stefano Parisi ha criticato pubblicamente la gestione dell’evento da parte dell’amministrazione comunale, in particolare il silenzio percepito riguardo a quanto accaduto. La questione ha suscitato attenzione tra coloro che partecipano alle manifestazioni pubbliche nella città. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte delle autorità è stata comunicata finora.

? Cosa sapere Stefano Parisi denuncia episodi antisemiti durante il corteo del 25 aprile a Milano.. L'ex candidato attacca la gestione di Sala e il silenzio dell'amministrazione comunale.. Stefano Parisi punta il dito contro la gestione di Sala dopo gli episodi di antisemitismo registrati durante il corteo del 25 aprile a Milano, denunciando un declino civile che colpisce il cuore della città. L’ex candidato sindaco, oggi impegnato con l’associazione SetteOttobre nella difesa delle ragioni di Israele, ha espresso una condanna durissima per quanto accaduto durante le celebrazioni dell’ultimo 25 aprile. Secondo Parisi, la manifestazione è stata teatro di scene inaccettabili, con amici costretti ad allontanarsi per via di insulti subiti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, l’odio antisemita in piazza: l’attacco di Parisi a Sala

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