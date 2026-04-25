A Milano, nella centrale Piazza Duomo, si sono verificati momenti di tensione tra i manifestanti e le forze dell'ordine, con scontri e attacchi verbali. Durante l’evento, alcuni manifestanti pro Palestina hanno impedito il passaggio della Brigata ebraica prevista per il 25 aprile. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e forze di sicurezza, che sono intervenute per riportare la calma. La polizia ha monitorato la situazione senza interventi immediati.

? Cosa sapere Manifestanti pro Pal impediscono il passaggio della Brigata ebraica a Milano il 25 aprile.. Beppe Sala contesta la Lega e condanna il clima di aggressività in Piazza Duomo.. Il 25 aprile a Milano si è trasformato in un terreno di scontro ideologico dopo che i manifestanti pro Pal hanno impedito il passaggio della Brigata ebraica, spingendo Beppe Sala a lanciare attacchi duri contro la Lega per un evento avvenuto sabato scorso in Piazza Duomo. La giornata commemorativa ha vissuto momenti di fortissima frizione sociale. Mentre il corteo procedeva, le forze della Brigata ebraica sono state fermate e allontanate dai gruppi sostenitori della causa palestinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, caos in Piazza Duomo: scontri e attacchi duri di Sala

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