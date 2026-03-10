Attacco antisemita alla sinagoga di Liegi

Nella città di Liegi, una delle principali del Belgio, si è verificata un’esplosione davanti a una sinagoga. Le autorità belghe hanno confermato che si tratta di un attentato di matrice antisemita. Fortunatamente, non sono state segnalate vittime. L’episodio ha suscitato reazioni tra le forze dell’ordine e le istituzioni locali. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Non ci sono vittime, ma le autorità belghe concordano nell'individuare in un attentato di matrice antisemita l'esplosione avvenuta davanti alla sinagoga di Liegi, una delle principali città del Belgio, capitale della regione francofona della Vallonia. La detonazione che ha mandato in pezzi la vetrata principale del luogo di culto, danneggiato la porta in legno, e spaccato le finestre dei palazzi circostanti, è avvenuta poco prima delle 4 del mattino di lunedì.