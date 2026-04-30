A Milano, Francesca Nanni è diventata la prima donna a ricoprire il ruolo di Procuratrice. Tra i principali incarichi, si occupa di gestire i procedimenti relativi ai casi Minetti e Garlasco. La sua nomina rappresenta un momento significativo nel panorama giudiziario della città, dove si confronta con inchieste di rilievo e con le sfide legate alla gestione di importanti processi.

? Cosa sapere Francesca Nanni assume la guida della Procura di Milano gestendo i casi Minetti e Garlasco.. La nuova procuratrice generale mantiene l'indipendenza investigativa rispetto alle posizioni del ministro Nordio.. A Milano, la gestione di procedimenti giudiziari di estrema rilevanza sociale come il caso Minetti e l’inchiesta Garlasco ricade sotto la direzione di Francesca Nanni, prima donna a ricoprire ufficialmente il ruolo di procuratrice generale in questa sede. La magistrata si trova oggi al centro di un delicato equilibrio istituzionale, dovendo rispondere con fermezza alle dinamiche investigative mentre mantiene un rapporto diretto e senza compromessi con le autorità politiche, non esitando a esprimere la propria posizione nei confronti del ministro Nordio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, la prima donna Procuratrice sfida i grandi casi e il potere

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