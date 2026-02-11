Cinisca la prima donna vincitrice delle Olimpiadi | una storia di strategia e potere

Cinisca, la prima donna a vincere alle Olimpiadi, rompeva le regole dell’epoca. In un mondo dove solo gli uomini gareggiavano, lei si fece strada vincendo una competizione antica. La sua impresa non solo sfidò le convenzioni sociali, ma lasciò un segno duraturo nella storia delle Olimpiadi e dell’antica Grecia.

In un tempo in cui gareggiare alle Olimpiadi era riservato agli uomini, nel cuore dell' antica Grecia emerge Cinisca: la prima donna a vincere una competizione olimpica un'impresa che, oltre a sfidare le convenzioni sociali dell'epoca, ha lasciato un'impronta indelebile nell'immaginario collettivo dell' antichità. Cinisca, la vittoria alle Olimpiadi e lo stravolgimento delle convenzioni. Cinisca (??????? – Kyníska) era una nobile spartana appartenente alla famiglia degli Euripontidi, figlia del re Archidamo II e sorella di Agide II e di Agesilao II, nonché prima donna della storia a vincere una gara alle Olimpiadi.

Nel 1924 si tennero le prime Olimpiadi invernali, a Chamonix, in Francia.

