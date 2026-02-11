Cinisca la prima donna vincitrice delle Olimpiadi | una storia di strategia e potere

Da metropolitanmagazine.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinisca, la prima donna a vincere alle Olimpiadi, rompeva le regole dell’epoca. In un mondo dove solo gli uomini gareggiavano, lei si fece strada vincendo una competizione antica. La sua impresa non solo sfidò le convenzioni sociali, ma lasciò un segno duraturo nella storia delle Olimpiadi e dell’antica Grecia.

In un tempo in cui gareggiare alle Olimpiadi era riservato agli uomini, nel cuore dell’ antica Grecia emerge Cinisca: la prima donna a vincere una competizione olimpica un’impresa che, oltre a sfidare le convenzioni sociali dell’epoca, ha lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo dell’ antichità. Cinisca, la vittoria alle Olimpiadi e lo stravolgimento delle convenzioni. Foto da commons.wikimedia.org Cinisca (??????? – Kyníska) era una nobile spartana appartenente alla famiglia degli Euripontidi, figlia del re Archidamo II e sorella di Agide II e di Agesilao II, nonché prima donna della storia a vincere una gara alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

cinisca la prima donna vincitrice delle olimpiadi una storia di strategia e potere

© Metropolitanmagazine.it - Cinisca, la prima donna vincitrice delle Olimpiadi: una storia di strategia e potere

Approfondimenti su Cinisca Olimpiadi

Per la Cina la protezione del clima non è una scelta etica, ma una strategia di potere. Il business case

100 anni sulla neve: la storia delle Olimpiadi invernali dalla prima edizione del 1924 a Milano-Cortina

Nel 1924 si tennero le prime Olimpiadi invernali, a Chamonix, in Francia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cinisca Olimpiadi

Argomenti discussi: È Teatro. Ancora Teatro. Cinisca, la principessa che parlava ai cavalli a Pieve di Soligo - 12/03.

cinisca la prima donnaTreviso, rivive a teatro la storia di Cinisca di Sparta, prima donna a vincere alle OlimpiadiSimbolo di emancipazione, determinazione e libertà la sua vicenda viene raccontata all'interno di Mythos, il Festival del Teatro Classico ... rainews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.