Milano il successo di Kérastase | 20.000 appuntamenti tra AI e lusso

A Milano, Kérastase ha raccolto 20.000 prenotazioni per la sua esperienza immersiva durante il Salone del Mobile. L’evento combina tecnologia e lusso, attirando un grande numero di visitatori interessati a scoprire le novità del brand. La partecipazione evidenzia l’interesse pubblico verso le iniziative che integrano intelligenza artificiale e servizi di alta gamma nel settore della bellezza.

? Cosa sapere Kérastase registra 20.000 prenotazioni per l'esperienza immersiva al Salone del Mobile di Milano.. L'integrazione tra intelligenza artificiale K-Scan e consulenza professionale guida il nuovo modello retail.. Oltre 20.000 prenotazioni registrate per Kérastase Society a Milano, dove il brand ha trasformato un hotel in un polo dedicato alla bellezza durante il Salone del Mobile. L’iniziativa, presentata in occasione della fiera milanese, segna il debutto di un modello immersivo che fonde l’eccellenza del settore haircare con esperienze sensoriali e tecnologiche. Lo spazio creato dal marchio non si limita alla semplice consulenza, ma propone un percorso che parte dai servizi del Glazed cafè, caratterizzato da un’atmosfera ispirata ai caffè parigini, per poi raggiungere la penthouse dedicata ai trattamenti specialistici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, il successo di Kérastase: 20.000 appuntamenti tra AI e lusso Notizie correlate Lusso immobiliare: boom di domanda e Milano vola a 27.000 €/mqIl mercato immobiliare di alta gamma in Italia mostra una vitalità sorprendente, con un incremento della domanda del 6,3% registrato nel corso del... Kérastase Society e il senso di appartenenza, alla Milano Design WeekHair on top nella Penthouse Presso la Kérastase Penthouse, gli ospiti potranno ricevere dai nostri migliori hairstylist del brand una piega e una... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Milano, cosa è successo al corteo del 25 aprile: le foto di Netanyahu sventolate, la protesta dei singoli, il primo blocco spezzato. Così si è scatenato il caos; Cos’è successo alla Brigata Ebraica al corteo del 25 aprile di Milano; Serata di sangue a Milano, ragazzino di 14 anni accoltellato per strada: è grave; Grande successo per Gianni Morandi a Milano. Cos’è successo alla Brigata Ebraica al corteo del 25 aprile di MilanoA Milano, durante il corteo di celebrazione della festa della Liberazione, un gruppo di manifestanti che ricordava la cosiddetta Brigata Ebraica attiva durante la Seconda guerra mondiale è stato conte ... ilpost.it Milano, «O mia bela Madunina» di Giovanni D'Anzi compie 90 anni: le radici (un po') napoletane, il debutto con la voce della soubrette russa LydiaGiovanni D’Anzi la compose nel 1936, in una notte e da solo, come contraltare ironico al successo delle canzoni napoletane a Milano. La storia ripercorsa tra le pagine del settimanale «Maria è con te» ... milano.corriere.it Tutto è iniziato a Milano nel 2025, quando un collezionista subì da parte di ignoti il furto di numerose carte da gioco da collezione “Magic”, per un valore complessivo stimato di circa 100.000 euro. - facebook.com facebook Camice nere e saluti romani, la sfilata fascista per Ramelli a Milano x.com