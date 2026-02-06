Questa sera a Giussano si gioca una partita importante tra la squadra locale e il Selargius. Dopo la buona prestazione di Empoli, i padroni di casa vogliono vincere davanti al loro pubblico. La gara si presenta complicata, ma i giocatori sono determinati a portare a casa i tre punti.

Giussano, reduce dalla buona prestazione di Empoli, ospita domani il Selargius con l’intenzione di fare sua la posta in palio. Per l’occasione cambia il campo di gioco: la partita andrà in scena alle 16 nel palazzetto di Villasanta. "Rientra nel progetto Foxes Academy - spiega il ds Dario Aramini - ci eravamo impegnati a disputare una partita a Villasanta perché è nostra intenzione riavvicinare il basket femminile a una località che ha forte tradizione". Non è l’unica novità. In settimana c’è stato l’addio a Ivana Nikolova. Giunta da Vigarano con buonissime credenziali, l’ala bulgara non ha soddisfatto pienamente il club di Giussano, fornendo un rendimento molto al di sotto delle sue possibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Giussano, c'è il Selargius: "Una partita molto complessa"

Approfondimenti su Giussano Selargius

Ultime notizie su Giussano Selargius

COMING SOON A2 Femminile - 5a giornata - RITORNO BASKET FOXES GIUSSANO NUOVA ICOM SAN SALVATORE SELARGIUS Sabato 07/02/2026 Ore 16:00 PalaSport | Villasanta LIVE SCORE Legabasket femminile Diretta sulla facebook