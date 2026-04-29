Al Politecnico di Milano si lavora su nuove tecnologie per riconoscere video e audio falsi presenti online. Attraverso due progetti di ricerca europei, il laboratorio di elaborazione di immagini e suoni si dedica a sviluppare metodi per smascherare volti artificiali e voci manipolate. L’obiettivo è migliorare gli strumenti di verifica e contrastare le fake news visive e sonore. Questa attività si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle manipolazioni digitali.

Milano, 29 aprile 2026 – Caccia ai video “fake“ e anche agli insidiosi a udio falsi sul web. Così i l Politecnico di Milano - con il suo “I mage and Sound Processing Lab“ affronta la sfida informatica con due progetti di ricerca europei. I due progetti. Il primo si chiama FF4ALL e parte dall’analisi di come vengono generati immagini e video sintetici; il secondo FUN-Media è dedicato alle deepfake vocali, fenomeno emergente e ancora poco indagato. I ricercatori del laboratorio del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria da anni sono impegnati nello sviluppo di tecniche avanzate per l’analisi forense multimediale, coordinati dai professori Stefano Tubaro e Paolo Bestagini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al Politecnico e caccia ai video fake e agli audio falsi: “così smascheriamo volti artificiali ma anche le voci più insidiose”

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