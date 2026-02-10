A Legnano, la presenza di stranieri è cresciuta molto negli ultimi vent’anni. Oggi rappresentano circa il 13% della popolazione residente, un aumento notevole rispetto al passato. Negli ultimi tempi, però, questa crescita si è fermata, e i numeri sembrano stabilizzarsi. La comunità albanese è quella che si è ampliata di più in questo periodo.

La presenza straniera a Legnano? Numericamente è più che triplicata in poco più di vent’anni ma appare negli ultimi anni in fase di stabilizzazione, assestandosi su una percentuale intorno al 13% dei residenti totali. È il confronto con i dati relativi a fine 2025, da poco resi noti dall’anagrafe legnanese, con quelli di inizio anni 2000 a permettere un raffronto utile per costruire una valutazione sulle tendenze in divenire. L’aumento più consistente di presenza straniera in città è stato certamente quello rilevato a cavallo del primo decennio del nuovo millennio: basta fare un passo indietro al 2004 per verificare che residenti stranieri a Legnano erano in totale 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fotografia di un fenomeno. In risalita la popolazione degli stranieri in città. Il boom è degli albanesi

Approfondimenti su Legnano Popolazione

Un incidente sulla statale 624 Palermo-Sciacca ha causato la morte di Giovanni Schirò, 38 anni, residente a Piana degli Albanesi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Legnano Popolazione

Argomenti discussi: Fotografia di un fenomeno. In risalita la popolazione degli stranieri in città. Il boom è degli albanesi; Nasce la Fondazione Ghirri. Intervista alle figlie del grande fotografo; Fenomeno NUDIFY: La piaga digitale che sta dilagando; La povertà in Italia? Un fenomeno strutturale.

Fotografia di un fenomeno. In risalita la popolazione degli stranieri in città. Il boom è degli albanesiLegnano, sono il 13,53% degli abitanti, in leggero aumento rispetto al 2024. Sono state 490 le persone che nel 2025 hanno ottenuto la cittadinanza italiana. msn.com

L’eclissi della fotografia in Italia. Il curatore Filippo Maggia racconta la crisi in questa intervistaL’esplosione della produzione visiva, alimentata dal digitale e dai social media, ha contribuito a una progressiva perdita di centralità della fotografia come pratica consapevole, fondata su visione e ... artribune.com

Emergenza Crack, dall'Asp di Palermo nuovi interventi sul territorio - I dati del 2025 restituiscono la fotografia di un fenomeno complesso, ma anche di una rete di servizi sempre più funzionale ad intercettare il disagio e offrire risposte concrete. Continua su: facebook