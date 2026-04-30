Milano 88 quartieri mille facce | le mappe interattive della città

Milano si presenta come una città complessa e in continua evoluzione, con 88 quartieri che mostrano diverse facce e caratteristiche. Le mappe interattive evidenziano come il centro si sia espanso, inglobando zone che fino a poco tempo fa erano considerate periferie. Questa crescita ha portato a un mutamento evidente nella distribuzione urbana e nelle identità delle varie aree della città.

Milano – Il centro di Milano si è allargato sempre più, spingendosi verso aree che fino a pochi anni fa erano ribattezzate “periferie“. Ma c’è una linea che delimita ancora i due volti di Milano (solo su alcune dinamiche, perché nel suo complesso le facce sono molte di più): la circonvallazione 90-91. Diventa quasi un “simbolo“ nelle mappe interattive del Politecnico di Milano (esplorabili a questo indirizzo ), una linea di confine fra un “dentro“ e un “fuori“. La distinzione emerge se si guarda il reddito (il 10% dei contribuenti ha redditi oltre i 75mila euro e vive soprattutto dentro la circonvallazione, chi dichiara meno di 26mila euro...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, 88 quartieri, mille facce: le mappe (interattive) della città A PIEDI nei QUARTIERI PEGGIORI di MILANO.. Notizie correlate Leggi anche: Referendum, affluenza boom: 52,6%. Si vota fino alle 15 di lunedì - Le mappe interattive Leggi anche: Dalla guerra fredda all’Iran: il ruolo dell’Italia nello scacchiere militare. Usa, Nato e nucleare nel nostro Paese: le mappe interattive