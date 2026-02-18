Infortunio Zambo Anguissa | il centrocampista ha cerchiato in rosso la data del ritorno in campo

Zambo Anguissa si infortuna a causa di un doppio problema muscolare, che lo tiene lontano dal campo da oltre tre mesi. Il centrocampista del Napoli ha seguito un intenso percorso di riabilitazione e ora si sente pronto a rientrare. La società ha fissato per la prossima partita la possibile ripresa delle sue prestazioni. La sua presenza potrebbe segnare un cambiamento importante per la squadra. La data del suo ritorno in campo è stata cerchiata in rosso, ma ancora non è ufficiale.

Dopo un’assenza lunga e pesante, Frank Zambo Anguissa è finalmente pronto a rivedere il campo. Il centrocampista del Napoli, fermo da circa tre mesi a causa di un infortunio doppio infortunio, ha completato il percorso di recupero e potrebbe tornare a disposizione già nella prossima gara di campionato. Una notizia accolta con grande sollievo dall’ambiente azzurro, che ha sofferto non poco la sua assenza in mezzo al campo. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Anguissa ha risposto positivamente agli ultimi test fisici sostenuti a Castel Volturno e lo staff medico ha dato segnali incoraggianti.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Infortunio Zambo Anguissa: c’è la data per rivedere in campo il centrocampistaZambo Anguissa si infortuna e la sua assenza da mesi colpisce i piani del Napoli, che ora ha fissato una data per il suo ritorno in campo.

Infortunio Dumfries, spunta la data del rientro in campo dell’olandese: big match cerchiato in rossoDumfries si avvicina al rientro dopo l’infortunio, con l’obiettivo di tornare in campo in tempo per il big match contro il Milan, previsto l’8 marzo.

Infortunio Anguissa: Napoli in crisi! Tempi di recupero in arrivo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.