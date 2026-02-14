Infortunio Zambo Anguissa | c’è la data per rivedere in campo il centrocampista

Zambo Anguissa si infortuna e la sua assenza da mesi colpisce i piani del Napoli, che ora ha fissato una data per il suo ritorno in campo. Il centrocampista camerunese, fermo da novembre, sta seguendo un percorso di recupero che prevede la ripresa degli allenamenti con la squadra tra poche settimane. Il suo rientro potrebbe ridare equilibrio alla mediana azzurra, ora priva di una pedina fondamentale.

L’assenza di Zambo Anguissa pesa da mesi sugli equilibri del centrocampo azzurro. Il lungo stop del mediano camerunese ha costretto lo staff tecnico a rivedere gerarchie e soluzioni tattiche, in un periodo della stagione in cui continuità e condizione fisica fanno la differenza. Dopo oltre tre mesi lontano dal terreno di gioco, però, qualcosa sembra finalmente muoversi sul fronte del recupero. Il calvario di Zambo Anguissa è stato più complesso del previsto. Le ultime indiscrezioni, però, raccontano di segnali incoraggianti. Anguissa avrebbe ormai smaltito la fase più critica, avvicinandosi gradualmente al rientro in gruppo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Infortunio-Zambo-Anguissa, il centrocampista del Napoli, ancora alle prese con la lombalgia, salta anche la partita contro il Genoa.

Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, si avvicina al rientro in campo.

Infortunio Anguissa: Napoli in crisi e Conte preoccupato

