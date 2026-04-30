Il Milan sta cercando un nuovo attaccante per la prossima stagione e avrebbe avanzato un’offerta per un giocatore proveniente da un club europeo. La trattativa è in corso e il club sta valutando i dettagli dell’operazione. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata, ma nelle ultime ore si sono intensificate le voci di un interesse concreto. La conclusione dell’affare potrebbe avere ripercussioni sull’attacco rossonero.

Negli ultimi giorni, per l'attacco rossonero sta circolando slot frequentemente il nome di Romelu Lukaku, ex attaccante dell'Inter ora al Napoli. L'eventuale arrivo dell'attaccante belga rappresenterebbe un'operazione capace di modificare di gran lunga quello che è l'attacco rossonero. Un profilo che divide un po' il pensiero di tutti, tifosi e non, vista l'età e i costi. Dopo verifiche attente effettuate in giornata dalla redazione di Pianeta Milan, sia con l'entourage di Lukaku che con il Milan, non risultano contatti e trattative in questo momento tra il club e l'attaccante del Napoli. Poi si sa, le vie del mercato sono infinite e una porta aperta la lasciamo comunque, visto che a livello di caratteristiche tecniche, Lukaku potrebbe essere un profilo ideale per il 3-5-2 di Allegri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, suggestione Lukaku: il possibile colpo che cambierebbe l’attacco rossonero

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