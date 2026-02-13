Vicario Juve non tramonta questa suggestione per l’estate | colpo possibile a patto che… Le condizioni

Vicario della Juventus, non tramonta questa suggestione per l’estate: colpo possibile a patto che il Tottenham trovi un sostituto e che la Juve riesca a cedere uno tra Perin e Di Gregorio. Tuttosport rivela che i bianconeri puntano al portiere italiano come alternativa a questa eventualità, ma il rischio di un inserimento dell’Inter nel mercato non è ancora scongiurato.

Vicario Juve, Tuttosport svela il piano bianconero: il portiere del Tottenham piace in caso di addio di Perin o Di Gregorio, ma occhio ai nerazzurri. Il calciomercato è fatto di opportunità, incastri e scenari che possono evolversi rapidamente, anche in ruoli che apparentemente sembrano coperti e definiti. È il caso della porta della  Juventus, dove nelle ultime ore è tornato a circolare con insistenza un nome di assoluto prestigio internazionale:  Guglielmo Vicario. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di  Tuttosport, l’estremo difensore attualmente in forza al Tottenham è finito nuovamente nei radar della  Continassa, trasformandosi da semplice suggestione a concreta ipotesi di lavoro per il futuro, qualora dovessero verificarsi determinati movimenti in uscita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

