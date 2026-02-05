Carnevali | Studio i giocatori a pranzo Missione Sassuolo crescere i talenti E vedrete Bakola

Carnevali rivela che segue da vicino i giocatori durante i pasti, cercando di scoprire i talenti nascosti. Il suo obiettivo è far crescere i giovani del Sassuolo e, tra i nomi che sta monitorando, c’è anche Bakola. L’amministratore delegato del club sottolinea l’importanza di un lavoro di squadra, che ha portato il tecnico Grosso a valorizzare i giovani e a puntare sempre più in alto.

La sala da pranzo, a volte, conta più del campo: “Mangio spesso con la squadra e scelgo il posto in modo da poter osservare bene i giocatori. A tavola si conoscono meglio le persone, se ne comprende il carattere, se ne intuiscono le difficoltà. Al Sassuolo l’uomo viene sempre prima dell’atleta”. Giovanni Carnevali lo dice con orgoglio perché questo era uno dei dettami di Giorgio Squinzi. Chiunque nel club abbia problemi, dalla receptionist fino all’allenatore, sa di poter bussare alla porta di Carnevali. Forse anche per questo, dopo tanti anni nel calcio e nel Sassuolo, è ancora qui: “Mi piace occuparmi di tutto, tenere alta la soglia dell’attenzione di ogni dipendente, stare vicino a chi vive un momento particolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Carnevali: "Studio i giocatori a pranzo. Missione Sassuolo, crescere i talenti. E vedrete Bakola..." Approfondimenti su Sassuolo Carnevali Carnevali: «Bakola era uno dei migliori talenti della Ligue 1. E il Sassuolo ha già preso il nuovo Muharemovic…» Il Sassuolo annuncia il nuovo acquisto, Bakola, considerato uno dei giovani più promettenti della Ligue 1. Sassuolo, ufficiale Bakola: colpo in prospettiva dal Marsiglia Il Sassuolo ufficializza l’acquisto di Darryl Bakola dal Marsiglia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sassuolo Carnevali Carnevali: La Juventus voleva Frattesi già prima dell'Inter. Raspadori? Non penso sia sempliceLunga intervista sulle colonne di Tuttosport per Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nel corso della quale il massimo dirigente del club neroverde si sofferma su vari aspetti di ... tuttomercatoweb.com Sassuolo-Torino, Carnevali apre alla cessione di Muharemovic a gennaioCarnevali ha toccato anche l’argomento calciomercato, naturalmente di gennaio, prima del match di Serie A contro il Torino. Sappiamo che avremo delle richieste per alcuni giocatori – le parole ... calciomercato.it Asse di mercato tra Juventus e Sassuolo: in estate discuteranno di Pedro Felipe e Tarik Muharemovic facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.