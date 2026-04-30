Milan su Javi Guerra | il piano per il dopo-Fofana

Il Milan ha ripreso i contatti con il Valencia per l'acquisto di Javi Guerra, centrocampista che era stato già seguito durante la scorsa finestra di mercato. Il club rossonero sta valutando questa operazione come possibile sostituto di Fofana, ormai distante dalla squadra. La trattativa tra le due parti è in corso e si attende un aggiornamento sulle prossime mosse.

Il Milan ha riaperto ufficialmente i contatti per portare a Milano Javi Guerra, il gioiello del centrocampo del Valencia già inseguito con insistenza durante la scorsa sessione estiva. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero vede nel giovane spagnolo il rinforzo ideale per garantire stabilità a un reparto che, nella prossima stagione, dovrà affrontare il ritorno in Champions League con garanzie tecniche diverse da quelle attuali. L’accelerazione della dirigenza di via Aldo Rossi nasce dalla necessità di trovare un erede all’altezza per Youssouf Fofana, il cui futuro sembra ormai orientato verso la Turchia, attratto dalle ricche sirene di mercato che risuonano da tempo attorno al francese.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan su Javi Guerra: il piano per il dopo-Fofana Notizie correlate Calciomercato Milan, Goretzka il primo nome per il centrocampo ma occhio a Javi Guerra!Calciomercato Milan, Goretzka il primo nome per il centrocampo ma occhio a Javi Guerra! Mercato Inter, “prenotato” Norton-Cuffy: strada tracciata per... Non solo Goretzka: il Milan punta di nuovo Javi Guerra. La situazione col ValenciaIl Milan continua l'assalto a Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 del Bayern Monaco che potrebbe arrivare a parametro zero per giocare da... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: AC Milan News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori; Milan, non solo Goretzka: spunta il vecchio pallino del Diavolo per rivoluzionare il centrocampo; Mercato Milan, ritorno di fiamma per Javi Guerra: Allegri sogna l’accoppiata con Goretzka; Non solo Goretzka: il Milan ripensa a Guerra del Valencia, che però ha una clausola molto alta. Milan, Allegri rilancia: Javi Guerra torna nel mirinoIl Milan prepara la rivoluzione a centrocampo: Allegri torna su Javi Guerra del Valencia per rinforzare la mediana rossonera. europacalcio.it Milan, rivoluzione a centrocampo: Allegri punta Javi GuerraMancano ancora quattro partite alla fine del campionato, ma il Milan ha gia iniziato a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. sportmediaset.mediaset.it Milan: l’obiettivo per l’anno prossimo è valorizzare Jashari al massimo. Koné piace ad Allegri, Javi Guerra… - facebook.com facebook Milan: l’obiettivo per l’anno prossimo è valorizzare Jashari al massimo. Koné piace ad Allegri, Javi Guerra… x.com