Calciomercato Milan Goretzka il primo nome per il centrocampo ma occhio a Javi Guerra!

Sul mercato in vista della prossima stagione, il club si sta concentrando sul rafforzamento del reparto centrale. Il nome di Goretzka è tra i più discussi come possibile acquisto, mentre nelle ultime ore si parla anche di Javi Guerra come possibile opzione. La società rossonera sta valutando diverse soluzioni per migliorare la rosa e pianificare interventi nel settore di mediana.

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