A Milano, Ricci rimane nel club rossonero. Secondo Nicolò Schira, esperto di mercato, l’allenatore vuole mantenere il giovane calciatore nella rosa. Nessuna novità ufficiale è stata comunicata dal club, ma le intenzioni sembrano essere quelle di trattenere il talento. La situazione sul futuro di Ricci rimane da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

Uno dei temi più discussi in Casa Milan è sempre stato il futuro di Samuele Ricci. Il centrocampista italiano, arrivato in estate a Milano dal Torino per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, non ha da subito convinto Massimiliano Allegri. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato, e il suo futuro potrà essere ancora a Milano. Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo ed esperto di mercato Nicolò Schira, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri apprezza molto le qualità del centrocampista italiano, e ha espresso la chiara volontà di tenerlo in rosa. Una posizione chiara, condivisa soprattutto dalla dirigenza. Nelle ultime settimane non sono mancati, però, i corteggiamenti da parte di alcuni club di Premier League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ricci ancora rossonero. Schira: “Allegri vuole trattenere il giovane”

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