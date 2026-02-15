Allegri insiste per rinnovare il contratto di Tomori, perché crede che il difensore britannico sia fondamentale per la squadra. Dopo aver vinto a Pisa, i dirigenti del Milan si concentrano sulla partita di mercoledì contro il Como, che potrebbe determinare il futuro della stagione.

Reduce dalla vittoria di Pisa, in casa Milan l’attenzione è tutta sulla sfida contro il Como in programma mercoledì prossimo che dirà molto sulle ambizioni della squadra rossonera. Milan, vicino il rinnovo di Tomori (Ansa Foto) – calciomercato.it Se da un parte c’è la squadra al lavoro per tenere vivo un sogno scudetto difficile da raggiungere, dall’altra c’è la dirigenza che sta pensando al futuro tra acquisti, cessioni e rinnovi. Nei giorni scorsi è arrivato l’accordo per il prolungamento di Mike Maignan con i rossoneri e si sta lavorando anche ad altri calciatori che potrebbero prolungare con il club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Allegri spinge per il rinnovo di Tomori, lo vuole ancora in rossonero

In casa Milan, si aspetta solo l’ufficialità del rinnovo di Maignan, che dovrebbe firmare fino al 2031.

Mercato MilanQuasi Fatta Ultimi Dettagli! Rinforzo dalla Premier

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.