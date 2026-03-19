Rafael Leao rappresenta il principale punto interrogativo per il Milan in questa fase della stagione, creando incertezza tra tifosi e addetti ai lavori. La sua presenza in campo è al centro di discussioni e influenze sulle scelte di formazione, con ripercussioni anche nel Fantacalcio. La situazione rimane complessa e continua a essere sotto osservazione.

Rafael Leao è diventato il vero rebus del Milan in questa fase cruciale della stagione, e le ripercussioni si sentono forte anche nel Fantacalcio. Dopo l’ennesima prestazione opaca e la reazione plateale alla sostituzione contro la Lazio (uscita lenta dal campo, rifiuto dell’abbraccio di Allegri, calci a oggetti in panchina e sfogo negli spogliatoi con Pulisic per mancati passaggi), il portoghese si trova a un crocevia: continuare a essere il leader tecnico del club o salutare San Siro in estate. Il rendimento stagionale di Leao resta altalenante: 9 gol in campionato, numeri rispettabili ma lontani dalle aspettative per un giocatore che quattro anni fa trascinava da solo il Milan allo Scudetto. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Leao, nuovo rebus rossonero

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