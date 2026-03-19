Milan | Leao nuovo rebus rossonero

Da dailymilan.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael Leao rappresenta il principale punto interrogativo per il Milan in questa fase della stagione, creando incertezza tra tifosi e addetti ai lavori. La sua presenza in campo è al centro di discussioni e influenze sulle scelte di formazione, con ripercussioni anche nel Fantacalcio. La situazione rimane complessa e continua a essere sotto osservazione.

Rafael Leao è diventato il vero rebus del Milan in questa fase cruciale della stagione, e le ripercussioni si sentono forte anche nel Fantacalcio. Dopo l’ennesima prestazione opaca e la reazione plateale alla sostituzione contro la Lazio (uscita lenta dal campo, rifiuto dell’abbraccio di Allegri, calci a oggetti in panchina e sfogo negli spogliatoi con Pulisic per mancati passaggi), il portoghese si trova a un crocevia: continuare a essere il leader tecnico del club o salutare San Siro in estate. Il rendimento stagionale di Leao resta altalenante: 9 gol in campionato, numeri rispettabili ma lontani dalle aspettative per un giocatore che quattro anni fa trascinava da solo il Milan allo Scudetto. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

milan leao nuovo rebus rossonero
© Dailymilan.it - Milan: Leao, nuovo rebus rossonero

Articoli correlati

Milan, Leao cambia marcia: ora in rossonero può brillareRafael Leao resta sempre un giocatore fuori dagli schemi: curioso ma distaccato al tempo stesso.

Milan, rebus Pulisic-Leao per il Pisa: Allegri spera nel recuperoCorsa contro il tempo in casa Milan per recuperare i pezzi pregiati dell’attacco in vista della sfida di venerdì 13 febbraio alla Cetilar Arena...

RAFA LEAO REAGISCE ALLA FOTO ICONICA DI MAX ALLEGRI

Video RAFA LEAO REAGISCE ALLA FOTO ICONICA DI MAX ALLEGRI

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan Leao nuovo rebus rossonero

Temi più discussi: Milan, dalla rabbia di Leao al nulla di Pulisic. L'attacco così è un problema, anche per il futuro; Milan, scatto Kean. Senza Vlahovic Allegri vuole Moise, ma è rebus attacco: tre in bilico, le scelte su Leao e Pulisic; Camarda e l'ombra della Fiorentina sul suo futuro: rebus per il Milan; DIAVOLO DI UN GILA chiave anti-Milan e uomo-mercato.

Milan, nuovo nome per l'attacco: spunta Troy Parrott, 32 gol in stagione con l'AZE' iniziato in casa Milan il casting per quello che dovrebbe essere il nome giusto per il futuro della numero 9 rossonera, che rimane ancora oggi. tuttomercatoweb.com

milan leao nuovo rebusMilan, scatto Kean. Senza Vlahovic Allegri vuole Moise, ma è rebus attacco: tre in bilico, le scelte su Leao e PulisicIl Milan continua a seguire da vicino l'evolvere della situazione Vlahovic e prepara l'assalto a Kean. La sensazione è che Allegri in estate potrebbe riabbracciare un suo pupillo ... sport.virgilio.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.