Sul mercato calcistico, si registra un’accelerazione per l’attaccante serbo, con il Milan che valuta l’ingaggio. Nel frattempo, il possibile arrivo di Nkunku potrebbe influenzare le trattative, creando un interesse condiviso tra diversi club. La situazione contrattuale di Vlahovic alla Juventus rimane in sospeso, con dichiarazioni recenti di un dirigente del club che confermano l’incertezza sul suo futuro.

Bastoni Inter, prosegue il momento no! Chivu lo mette ai box contro il Cagliari: il Barcellona resta in agguato Mercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Sabelli racconta: «Che riconoscimento il rinnovo col Genoa, De Rossi una persona speciale. Su Mihajlovic.» Roma, polveriera Gasperini! Gelo con Ranieri e i Friedkin non prendono posizione: ora il tecnico chiede risposte! Allegri Milan, che spaccatura con Tare e non solo! La panchina del tecnico può traballare: si pensa già al sostituto Bastoni...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Milan, sprint per Vlahovic! Nkunku può avvicinare il serbo in rossonero: il motivo

Notizie correlate

Vlahovic Milan, arrivano conferme! Il club rossonero segue da vicino il serbo: le ultime sul suo futuroVlahovic Milan, arrivano conferme! Il club rossonero segue da vicino il serbo: le ultime sul suo futuro Rinnovo Vergara, accordo vicino per il...

Vlahovic Milan, novità sul futuro del centravanti serbo: confermato l’interesse rossonero. Cosa sta succedendoBernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Lewandowski, Milan più che Juve: lo sprint di mercato per il bomber 37enne conferma la crisi della Serie A; Alajbegovic, il Milan prova lo sprint sulla Roma: le ultime; Milan e Juventus, il pass Champions sarà il giudice di tutto; Al primo anno da titolare già 13 clean sheet, per il portiere ex Roma e Milan è corsa sul mercato.

Il Milan fa sul serio per l’obiettivo dell’Inter: derby anche sul mercatoIl Milan tenta lo 'scippo' ai danni dell'Inter, in un possibile derby di Milano che si potrebbe creare anche sul mercato. spaziomilan.it

Lewandowski, Milan più che Juve: lo sprint di mercato per il bomber 37enne conferma la crisi della Serie ARobert Lewandowski pronto a lasciare il Barcellona nella prossima sessione di mercato: più Milan che Juve, ma è l'ennesimo colpo over per la Serie A. sport.virgilio.it

Vlahovic torna nel mirino del Milan: Nkunku può finanziare il grande colpo in attacco. https://www.milannews24.com/mercato-milan-vlahovic-nkunku-ultime/ #Milan #Vlahovic #Calciomercato #SerieA #Juventus - facebook.com facebook

L'indiscrezione di mercato del CorSera: "A Dybala piace il Milan" x.com