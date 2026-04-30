Milan | Lukaku si propone ufficialmente

Romelu Lukaku ha presentato una richiesta formale per trasferirsi al Milan. La stagione precedente con il Napoli è stata caratterizzata da infortuni, poco impiego e un rapporto difficile con il club. Ora, il giocatore belga ha scelto di rivolgersi ai rossoneri in vista della finestra di mercato estiva, con l’obiettivo di trovare una nuova sistemazione.

Romelu Lukaku ha deciso di proporsi ufficialmente al Milan. Dopo una stagione molto complicata con il Napoli, segnata da infortuni, scarso impiego e un rapporto ormai deteriorato con il club partenopeo, il centravanti belga ha messo nel mirino i rossoneri per la prossima estate. A quasi 33 anni (li compirà L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: Lukaku si propone ufficialmente Chelsea’nin 9 numaral formas LANETL #lukaku #pedro #aubameyang Notizie correlate Napoli, addio Lukaku: il belga si propone al MilanSi profila una rottura definitiva tra il Napoli e Romelu Lukaku al termine dell’attuale stagione, con il centravanti belga già attivamente impegnato... Milan, idea Lukaku: «Il belga si propone e punge il Napoli»Milan, idea Lukaku: «Il belga si propone e punge il Napoli»"> Romelu Lukaku torna al centro delle voci di mercato e guarda ancora verso Milano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calciomercato Milan: Lukaku, futuro lontano dalla Serie A; Napoli, Lukaku vuole restare in Italia: cosa c'è di vero sul Milan; Milan, occasione Lukaku? I rossoneri valutano il belga per rinforzare l'attacco; Lukaku lascerà il Napoli in estate, Moretto: Potrebbe essere proposto al Milan. MN - Lukaku si propone al Milan: due le incognite dell’affareRomelu Lukaku potrebbe essere a sorpresa il nome per l’attacco del Milan quest’estate. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, il belga si sarebbe proposto ... milannews.it Milan, idea Lukaku: «Il belga si propone e punge il Napoli»Romelu Lukaku torna al centro delle voci di mercato e guarda ancora verso Milano. Come riportato da Federico Masini su Tuttosport, l’attaccante belga, destinato a lasciare il Napoli dopo la rottura co ... napolipiu.com Come vi sembra il trend dei giocatori del Milan Se non vi torna qualcosa, dite la vostra sui valori di mercato rossoneri qui https://transfermarkt.it/s/rWB7 - facebook.com facebook #Calciomercato #Milan, le Top News di rassegna: fiducia per #Goretza. Vecchia fiamma e occhio a #Reijnders #SempreMilan x.com