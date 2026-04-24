A Milano si torna a parlare di Nicolò Fagioli, con il suo nome che riempie le pagine di cronaca sportiva. La situazione attorno al centrocampista, ex giocatore della Juventus, viene analizzata anche alla luce delle possibilità di inserimento nelle liste di trasferimento e delle strategie di mercato delle squadre. Nel frattempo, si continua a seguire con attenzione anche la situazione di altri giocatori, tra cui Goretzka, in un contesto di mercato sempre più movimentato.

Il calciomercato del Milan sta entrando in una fase cruciale dove il talento deve sposarsi con la burocrazia. Con l'obiettivo Champions League ormai nel mirino, la dirigenza rossonera si trova di fronte a un paradosso: per crescere in Europa, serve italianizzare la rosa. È in questo contesto che il nome di Nicolò Fagioli torna a scaldare i radar di via Aldo Rossi. Non è un segreto che Massimiliano Allegri sia il principale sponsor del classe 2001. Fu proprio il tecnico livornese a lanciarlo stabilmente in prima squadra nel 2022, valorizzandone le doti da regista moderno. Fagioli non è solo qualità tecnica; è un calciatore che Allegri conosce a memoria e che saprebbe inserire istantaneamente in un centrocampo che quest'anno ha sofferto terribilmente la mancanza di equilibrio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, non solo Goretzka: perché Fagioli è l’incastro perfetto per le liste e Allegri

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