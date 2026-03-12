Il Milan sta valutando l'acquisto di Moise Kean, centravanti italiano nato nel 2000, per la prossima stagione. L'interesse nasce anche grazie alla possibilità che l'attaccante possa adattarsi al ruolo di 9 ideale per l'allenatore Allegri, che lo ha già allenato alla Juventus. Tuttavia, rimane un grande punto interrogativo sulla fattibilità dell'operazione.

Badate bene. Non si tratta di un ripiego. Kean, per il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, è una prima scelta. Se non addirittura primissima. Narrano, da Torino, che nelle stanze della Continassa il livornese preferisse l'italiano al serbo, come tipologia di giocatore, poiché lo trovasse più completo. Magari non dal punto di vista tecnico, ma nel suo complesso sì. Non stupisce, dunque, vedere il Milan piombare su Kean in vista di una stagione in cui il Diavolo - con tutta probabilità - si riaffaccerà sul palcoscenico della Champions League e che, proprio per questo motivo, ha bisogno di un centravanti, del cosiddetto numero 9, che sposti gli equilibri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, perché Kean sarebbe il 9 perfetto per Allegri. Ma c'è un grande punto interrogativo

