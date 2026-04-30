Durante il match tra Milan e Juventus, terminato 0-0 a San Siro, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione. Durante la partita, un commentatore ha criticato aspramente un giocatore juventino, accusandolo di aver tentato un intervento rischioso su un avversario, in particolare su un calciatore del Real Madrid. La discussione ha acceso il dibattito sui comportamenti in campo, con alcuni analisti che hanno sottolineato la necessità di evitare interventi pericolosi.

Durante il match tra Milan e Juventus, disputato domenica 26 aprile a San Siro e terminato 0-0, c’è stato un momento di grande apprensione per entrambe le squadre. Negli istanti finali della gara, Manuel Locatelli e Luka Modric si sono scontrati durante un duello aereo; tra i due, il centrocampista croato ha avuto la peggio, ed è stato costretto a lasciare il campo. Dai successivi controlli medici è emersa una frattura dello zigomo sinistro, con conseguente termine anticipato della stagione. Le parole di Lele Adani. Nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol, è stato analizzato l’ episodio dell’infortunio di Modric. Rivedendo le immagini dello scontro, Adani ha espresso la sua amarezza: “Ma perché Modric deve finire così, con una testata? Perché è tutto sbagliato.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Milan-Juventus, Adani duro su Locatelli: “Su Modric non si va a saltare rischiando di fargli male”

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