Adani |  Locatelli non deve intervenire così su Modric Io da difensore non avrei rischiato di far male a Messi

Durante un approfondimento sulle recenti partite, un commentatore ha criticato l'intervento di un giocatore su un avversario, evidenziando che non avrebbe mai rischiato di causare un infortunio a un altro calciatore di alto livello. Ha inoltre espresso una opinione personale riguardo a come si comporterebbe nel ruolo di difensore, sottolineando la differenza tra le decisioni prese in campo e le responsabilità di chi difende.

Nico Gonzalez Juve, l’Atletico ha deciso: non farà scattare l’obbligo di riscatto. Cosa può succedere ora Muharemovic all’Inter? La percentuale a favore della Juve diventa un problema: il motivo Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid non è convinto di spendere 32 milioni. I dettagli sul futuro dell’argentino Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Juventus Next Gen quinta in campionato: è il miglior piazzamento di sempre. L’avversaria ai playoff Juventus Next Gen Bra 2-2: bianconeri che chiudono quinti la regular season, ora i playoff! Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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