Durante la partita tra Milan e Juventus, un contrasto tra Locatelli e Modric ha causato l’infortunio del giocatore croato. L’ex calciatore e attuale commentatore ha commentato l’episodio, sottolineando che non si dovrebbe tentare di saltare rischiando di procurare danni a un avversario. La discussione si concentra sulle modalità di intervento e sulla correttezza delle azioni sul campo.

Nell'ultima puntata del podcast 'Viva El Futbol' che vede come protagonisti gli ex calciatori Antonio Cassano, Nicola Ventola e Daniele Adani si è parlato dell'infortunio di Luka Modric in Milan-Juventus. Il centrocampista croato (al centro di voci sul futuro) ha probabilmente finito la sua stagione in rossonero dopo la frattura dello zigomo sinistro a seguito di uno scontro molto duro con Locatelli. Nelle ultime ore, l'ex Real Madrid si è sottoposto a un'operazione chirurgica perfettamente riuscita. "Ma perché Modric deve finire così, con una testata? Perché? Perché è tutto sbagliato. Perché poverino? Dio ti protegga, ti salvi e ti permetta di giocare altri quarant'anni per quello che ci stai dando.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Adani commenta: “Modric? Non si va a saltare rischiando di fargli male. Non è giusto”

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