Il Milan ha avviato trattative per il centrocampista tedesco, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube. La società rossonera sta valutando un possibile trasferimento, anche se non ci sono ancora sviluppi immediati. La Serie A mostra interesse per il giocatore, ma al momento non ci sono tempistiche definite per l'esito della negoziazione.

La sessione estiva di calciomercato si avvicina e il Milan inizia a fare sul serio per i primi colpi. Nella giornata di oggi vi abbiamo raccontato dell'ennesimo summit tra Massimiliano Allegri e la dirigenza per programmare la prossima annata. Facile, se non ovvio, che si sia parlato di mercato. Tra i nomi richiesti dall'allenatore toscano per alzare il livello della squadra c'è quello di Leon Goretzka, centrocampista che lascerà a parametro zero il Bayern Monaco in estate. A dare importanti novità sul tedesco e sulla concorrenza italiana per l'ex Schalke 04 ci ha pensato il noto giornalista esperto di calciomercato...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan in contatto per Goretzka, Romano aggiunge: “La Serie A lo tenta, ma non è questione di giorni”

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