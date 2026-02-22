Romano | Napoli in contatto con un difensore di serie A

Napoli sta cercando un difensore di Serie A per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La squadra ha avviato trattative con un calciatore che ha già esperienza nel massimo campionato italiano. Questo intervento servirà a migliorare la linea difensiva e a preparare meglio le sfide future. Il club monitorizza attentamente la situazione e valuta le offerte provenienti dal mercato. La trattativa continua senza commenti ufficiali.

Il Napoli sta già pensando alla prossima stagione. L’obiettivo è rinforzare ancora di più la squadra con nuovi innesti di qualità. Tra i tanti nomi fatti, uno di quelli che più spicca è il nome di Zeki Celik, terzino destro classe 1997, in forza attualmente alla Roma di Gian Piero Gasperini. A fare il punto sul mercato azzurro, ci ha pensato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Quest’ultimo ha fatto sapere che, nonostante ci siano diversi contatti con gli agenti del difensore romanista, l’accordo tra le parti non è affatto vicino. Infatti, non c’è ancora un’intesa di massima. La Roma ha tra l’altro offerto anche il rinnovo al difensore turco, che quest’anno si sta dimostrando un valido elemento per Gasperini. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

A partire da oggi il Napoli entrerà in contatto con gli agenti di Sterling (Fabrizio Romano)A partire da oggi, il Napoli ha avviato i primi contatti con gli agenti di Raheem Sterling, attualmente fuori dal progetto del Chelsea.

Pescara, Insigne si (ri)presenta: «In Serie B solo con questa maglia. C’è stato un contatto con il Napoli ma…»Lorenzo Insigne si è presentato ufficialmente a Pescara, tornando a indossare la maglia biancazzurra.

Rigore o no Il CONTATTO Bartesaghi-Ellertsson ANALIZZATO | Milan-Genoa 1-1

Il Napoli vuole premiare e blindare McTominay: parola di Fabrizio Romano Secondo il giornalista esperto di mercato, le parti sono al lavoro, pur senza urgenza, per trovare un accordo #SSCNapoli #McTominay - facebook.com facebook

HERE WE GO: ALISSON SANTOS AL NAPOLI Fabrizio Romano annuncia l'accordo tra lo Sporting e il club azzurro sulla base di un prestito di 3 milioni di euro e il riscatto fissato a 15 milioni di euro #AlissonSantos #SSCNapoli #SpazioNapoli x.com